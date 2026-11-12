Cómo ver y escuchar Cardenales vs. Rams en la Semana 10

ESCUCHA EL PARTIDO EN ESPAÑOL
- Latino Mix 100.3 FM KQMR y TUDN Phoenix 105.1 FM
- Jesús Quiñónez (narración) e Irving Villanueva (análisis).
- La cobertura comienza a las 12:05 p.m., dos horas antes del inicio del partido, con Primera y Diez, seguido de Conteo Progresivo, con toda la información, entrevistas y análisis previo al encuentro.
También puedes escuchar La Tacleada, el podcast en español de los Cardenales, con análisis de los partidos, las noticias del equipo y conversaciones sobre la NFL.
VER EL PARTIDO POR TELEVISIÓN
- CBS
- Andrew Catalon (narración), Logan Ryan (análisis) y A.J. Ross (reportera a nivel de cancha).
VER EL PARTIDO EN DISPOSITIVOS MÓVILES
Los aficionados que se encuentren dentro del mercado de transmisión podrán seguir el partido en vivo a través de:
Consulta la programación de televisión local para confirmar la disponibilidad. Los usuarios de iOS que accedan desde Safari o una aplicación deberán permitir el acceso a su ubicación en Configuración > Privacidad > Localización > Safari.
ESCUCHA EL PARTIDO EN LA RADIO NACIONAL
- Sports USA Radio
- Josh Appel (narración) y Mike White (análisis).
ESCUCHA EL PARTIDO EN INGLÉS
- Arizona Sports 98.7 FM
- J.P. Shadrick (narración), A.Q. Shipley (análisis) y Dani Sureck (reportera a nivel de cancha).
- La programación comienza a las 11 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas presentan un análisis del encuentro y las noticias más recientes de la NFL.
- Al finalizar el partido, los aficionados podrán participar en Cardinal Talk, el programa de análisis posterior al encuentro.
NFL+
Con NFL+ puedes ver partidos de pretemporada fuera de tu mercado, partidos locales y de horario estelar de temporada regular y playoffs en tu teléfono o tableta, además de repeticiones de partidos y más contenido.
Para los aficionados fuera de Estados Unidos, también está disponible Game Pass International a través de DAZN.
LOS CARDENALES EN INTERNET
Mantente al tanto de las últimas noticias y novedades de los Cardenales de Arizona a través de sus cuentas oficiales en Facebook, X, Instagram, TikTok, Snapchat (/SnapAZCardinals) y Reddit.
El sitio oficial AZCardinals.com ofrece reportajes, videos, contenido de audio y las últimas noticias del equipo, incluyendo el blog Word from the Birds, de Darren Urban.
CUENTAS OFICIALES DE LOS CARDENALES
- Arizona Cardinals: @AZCardinals
- Cardinals Gameday: @CardsGameday
- Darren Urban, escritor principal: @Cardschatter
- Cardinals Cheerleaders: @AZCardsCheer
- Cardenales de Arizona en español: @AZCardenales
PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDENALES
- The Cardinals Red Sea Report: martes a las 11 a.m. por ESPN 620 AM.
- The Big Red Rage: jueves a las 6 p.m. por Arizona Sports 98.7 FM.
- Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground: disponibles en AZCardinals.com.
- Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch: por Arizona's Family.