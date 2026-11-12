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Arizona Cardinals Home: The official source of the latest Cardinals headlines, news, videos, photos, tickets, rosters and game day information

Cómo ver y escuchar Cardenales vs. Rams en la Semana 10

Los Cardenales de Arizona reciben a los Rams de Los Ángeles este domingo 15 de noviembre en el State Farm Stadium.

Nov 11, 2026 at 09:35 PM
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ESCUCHA EL PARTIDO EN ESPAÑOL

  • Latino Mix 100.3 FM KQMR y TUDN Phoenix 105.1 FM
  • Jesús Quiñónez (narración) e Irving Villanueva (análisis).
  • La cobertura comienza a las 12:05 p.m., dos horas antes del inicio del partido, con Primera y Diez, seguido de Conteo Progresivo, con toda la información, entrevistas y análisis previo al encuentro.

También puedes escuchar La Tacleada, el podcast en español de los Cardenales, con análisis de los partidos, las noticias del equipo y conversaciones sobre la NFL.

VER EL PARTIDO POR TELEVISIÓN

  • CBS
  • Andrew Catalon (narración), Logan Ryan (análisis) y A.J. Ross (reportera a nivel de cancha).

VER EL PARTIDO EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Los aficionados que se encuentren dentro del mercado de transmisión podrán seguir el partido en vivo a través de:

Consulta la programación de televisión local para confirmar la disponibilidad. Los usuarios de iOS que accedan desde Safari o una aplicación deberán permitir el acceso a su ubicación en Configuración > Privacidad > Localización > Safari.

ESCUCHA EL PARTIDO EN LA RADIO NACIONAL

  • Sports USA Radio
  • Josh Appel (narración) y Mike White (análisis).

ESCUCHA EL PARTIDO EN INGLÉS

  • Arizona Sports 98.7 FM
  • J.P. Shadrick (narración), A.Q. Shipley (análisis) y Dani Sureck (reportera a nivel de cancha).
  • La programación comienza a las 11 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas presentan un análisis del encuentro y las noticias más recientes de la NFL.
  • Al finalizar el partido, los aficionados podrán participar en Cardinal Talk, el programa de análisis posterior al encuentro.

Consulta la lista completa de estaciones afiliadas de los Cardenales.

NFL+

Con NFL+ puedes ver partidos de pretemporada fuera de tu mercado, partidos locales y de horario estelar de temporada regular y playoffs en tu teléfono o tableta, además de repeticiones de partidos y más contenido.

Para los aficionados fuera de Estados Unidos, también está disponible Game Pass International a través de DAZN.

LOS CARDENALES EN INTERNET

Mantente al tanto de las últimas noticias y novedades de los Cardenales de Arizona a través de sus cuentas oficiales en Facebook, X, Instagram, TikTok, Snapchat (/SnapAZCardinals) y Reddit.

El sitio oficial AZCardinals.com ofrece reportajes, videos, contenido de audio y las últimas noticias del equipo, incluyendo el blog Word from the Birds, de Darren Urban.

CUENTAS OFICIALES DE LOS CARDENALES

PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDENALES

  • The Cardinals Red Sea Report: martes a las 11 a.m. por ESPN 620 AM.
  • The Big Red Rage: jueves a las 6 p.m. por Arizona Sports 98.7 FM.
  • Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground: disponibles en AZCardinals.com.
  • Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch: por Arizona's Family.

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