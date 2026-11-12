Llegó el momento para Carson Beck

Para Beck, la noticia llegó cuando menos lo esperaba.

"Siempre ha sido uno de mis sueños ser quarterback titular en la NFL. Cuando recibí la llamada estaba muy emocionado. Estaba listo para jugar en ese mismo momento", contó el novato, quien se encontraba en el patio de su casa cuando se enteró de que sería titular.

La emoción lo llevó a caminar de un lado a otro mientras llamaba a sus familiares y amigos para compartir la noticia.

El camino hasta este momento no ha sido sencillo. Beck comenzó la temporada como quarterback de emergencia, pasó a ser el suplente de Gardner Minshew II la semana pasada y ahora tendrá la responsabilidad de dirigir la ofensiva después del intercambio de Jacoby Brissett y la lesión de Minshew.

Pero esperar su turno no es algo nuevo para él.

Durante sus primeros tres años en Georgia, Beck observó desde la banca y aprendió a prepararse como titular incluso cuando no tenía la oportunidad de jugar. Una experiencia que considera importante ahora que está por dar el siguiente paso en su carrera.

"Ese tiempo realmente me preparó para esto. Aprendes a comportarte como profesional cuando estás en la banca, cuando eres suplente, y a seguir preparándote como si fueras el titular", explicó.

Desde su llegada a Arizona, Beck ha dedicado buena parte de su tiempo a aprender el sistema ofensivo de Mike LaFleur. Aunque las oportunidades de trabajar con los titulares fueron limitadas, aprovechó las reuniones, los entrenamientos y las repeticiones mentales para mantenerse preparado.

LaFleur ha visto ese trabajo de cerca.

"Ha sido un profesional desde que llegó aquí. Dedica exactamente el trabajo que necesita y tengo toda la confianza en que está listo", aseguró el entrenador.

El debut llegará en circunstancias poco habituales. Los Cardenales no contarán con Michael Wilson ni Kendrick Bourne, dos de sus principales receptores, pero Beck encuentra algo positivo en medio de tantas lesiones.

Durante la temporada trabajó con varios de los jugadores que ahora tendrán mayores responsabilidades, cuando formaban parte de la ofensiva que simulaba al rival en los entrenamientos.

"He tenido muchísimas repeticiones con todos ellos durante todo el año. Hay algo importante en tener esa química y todas esas repeticiones acumuladas. Tengo mucha confianza en ellos porque los he visto hacer grandes jugadas", comentó.

También ha aprovechado esta semana para acercarse a Trey McBride, con quien ha repasado las jugadas y las distintas opciones que tendrá el ala cerrada dependiendo de las coberturas defensivas.

"Es el mejor jugador de nuestra ofensiva y uno de los mejores de la liga, si no es que el mejor. Quieres que el balón esté en sus manos", dijo Beck.

Del otro lado estará una defensiva de los Rams que utiliza diferentes presiones y coberturas para complicar el trabajo de los quarterbacks. Un desafío considerable para cualquier jugador, especialmente para uno que estará haciendo su primera aparición en temporada regular.

Sin embargo, LaFleur no quiere que Beck se preocupe demasiado por el resultado.

"No tengo expectativas para él más allá de que salga y juegue a su manera, una jugada a la vez. Que lance el balón, se divierta y disfrute jugar con sus compañeros", señaló.

Y si algo dejó claro el entrenador, es que no espera ver a un novato intimidado por el momento.

"No tendrá miedo", respondió LaFleur cuando le preguntaron si Beck podría mostrarse indeciso al momento de lanzar el balón.

El domingo también tendrá un significado especial por el escenario. Beck ya jugó en el State Farm Stadium durante el Fiesta Bowl con Miami, una experiencia que recuerda como una de las mejores de su carrera universitaria.

Ahora regresará al mismo estadio, pero con un uniforme diferente y una nueva responsabilidad. Su familia y sus amigos más cercanos estarán presentes para acompañarlo.

"Ya tengo buenos recuerdos en ese estadio, pero será muy especial entrar sabiendo lo que está en juego y lo que viene este domingo", expresó.

Hace unos meses, Beck jugaba por un campeonato nacional. Ahora está por cumplir el sueño de convertirse en quarterback titular de la NFL.

Y aunque todavía no sabe cómo terminará su primer partido, tiene claro cómo quiere enfrentarlo.