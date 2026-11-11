Nuevas caras llegan a Arizona ante las bajas por lesión

Carson Beck está a punto de recibir su primera oportunidad en la NFL. El quarterback novato se prepara para hacer su debut este domingo ante los Rams de Los Ángeles, en medio de una serie de cambios en la posición más importante de la ofensiva.

Con Gardner Minshew IIfuera por una lesión en el ligamento colateral cubital (UCL) del codo y el reciente intercambio de Jacoby Brissett a Baltimore, Beck queda al frente de un grupo de quarterbacks que luce muy diferente al de hace apenas unas semanas.

Para reforzar la posición, los Cardenales anunciaron la contratación de Josh Johnson y Joey Aguilar.

Johnson, de 40 años, aporta 14 temporadas de experiencia en la NFL y llega con la ventaja de conocer al entrenador Mike LaFleur, con quien trabajó en San Francisco y con los New York Jets. Aguilar, de 25 años, llega procedente del equipo de prácticas de Jacksonville después de haber jugado su última temporada universitaria en Tennessee.

Los movimientos no se limitaron a los quarterbacks. Arizona también incorporó al receptor Phillip Dorsett a su equipo de prácticas, mientras que Michael Wilson fue colocado oficialmente en la lista de reservas lesionados.