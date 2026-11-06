Cómo ver y escuchar Cardinals vs. Seahawks en la Semana 9

ESCUCHA EL PARTIDO EN ESPAÑOL
- Latino Mix 100.3 FM KQMR y TUDN Phoenix 105.1 FM
- Jesús Quiñónez (narración) e Irving Villanueva (análisis).
- La cobertura previa al partido incluye Primera y Diez y Conteo Progresivo, con las últimas noticias del equipo, análisis del rival y todo lo que necesitas saber antes del encuentro.
- También puedes escuchar La Tacleada, el podcast en español de los Cardenales, con análisis y conversaciones sobre la actualidad del equipo.
VER EL PARTIDO POR TELEVISIÓN
- FOX
- Kenny Albert (narración), Jonathan Vilma (análisis) y Megan Olivi (reportera de campo).
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Los aficionados que se encuentren dentro del mercado de transmisión podrán seguir el partido en vivo a través de:
Consulta la programación local para confirmar la disponibilidad de la transmisión. Los usuarios de iOS que accedan desde Safari o una aplicación deberán permitir el acceso a su ubicación en Configuración > Privacidad > Localización > Safari.
ESCUCHA EL PARTIDO EN INGLÉS
- Arizona Sports 98.7 FM
- J.P. Shadrick (narración), A.Q. Shipley (análisis) y Dani Sureck (reportera de campo).
- La programación comenzará a las 11 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas ofrecerán un análisis del encuentro y las últimas noticias de la NFL.
- Al finalizar el partido, los aficionados podrán participar en Cardinal Talk, el programa de análisis y llamadas del público.