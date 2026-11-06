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Cómo ver y escuchar Cardinals vs. Seahawks en la Semana 9

Los Cardenales de Arizona visitan a los Seattle Seahawks este domingo 8 de noviembre en el Lumen Field. El partido comenzará a las 2:25 p.m., hora de Arizona.

Nov 06, 2026 at 12:42 PM
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ESCUCHA EL PARTIDO EN ESPAÑOL

  • Latino Mix 100.3 FM KQMR y TUDN Phoenix 105.1 FM
  • Jesús Quiñónez (narración) e Irving Villanueva (análisis).
  • La cobertura previa al partido incluye Primera y Diez y Conteo Progresivo, con las últimas noticias del equipo, análisis del rival y todo lo que necesitas saber antes del encuentro.
  • También puedes escuchar La Tacleada, el podcast en español de los Cardenales, con análisis y conversaciones sobre la actualidad del equipo.

VER EL PARTIDO POR TELEVISIÓN

  • FOX
  • Kenny Albert (narración), Jonathan Vilma (análisis) y Megan Olivi (reportera de campo).

VER EL PARTIDO EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Los aficionados que se encuentren dentro del mercado de transmisión podrán seguir el partido en vivo a través de:

Consulta la programación local para confirmar la disponibilidad de la transmisión. Los usuarios de iOS que accedan desde Safari o una aplicación deberán permitir el acceso a su ubicación en Configuración > Privacidad > Localización > Safari.

ESCUCHA EL PARTIDO EN INGLÉS

  • Arizona Sports 98.7 FM
  • J.P. Shadrick (narración), A.Q. Shipley (análisis) y Dani Sureck (reportera de campo).
  • La programación comenzará a las 11 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas ofrecerán un análisis del encuentro y las últimas noticias de la NFL.
  • Al finalizar el partido, los aficionados podrán participar en Cardinal Talk, el programa de análisis y llamadas del público.

Consulta la lista completa de estaciones de radio afiliadas a los Cardenales.

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