Los Cardenales de Arizona reciben a los Commanders de Washington en State Farm Stadium este domingo 29 de noviembre a las 2:25 p.m. (hora de Arizona) / 3:25 p.m. (hora del centro de México).
ESCUCHA EN VIVO EN ESPAÑOL
- Latino Mix 100.3 FM (KQMR) y TUDN Radio 105.1 FM
- Jesús Quiñónez (narración) e Irving Villanueva (análisis)
- La cobertura comienza dos horas antes del encuentro con los programas de previa Primera y Diez y Conteo Progresivo, con análisis, entrevistas y toda la información de cara al partido.
TRANSMISIÓN POR TELEVISIÓN
- FOX
- Kevin Kugler (narración), Daryl Johnston (análisis) y Allison Williams (reportera a nivel de campo).
TRANSMISIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES
La transmisión en vivo está disponible en la siguiente plataforma para los usuarios dentro del mercado local:*
- NFL+
*Consulta tu programación local de televisión para confirmar la disponibilidad. Los usuarios de dispositivos iOS deberán permitir el acceso a su ubicación (Configuración > Privacidad y seguridad > Localización > Safari).
TRANSMISIÓN POR RADIO NACIONAL
- ESPN Radio
- Marc Kestecher (narración) y Max Starks (análisis).
ESCUCHA EN VIVO EN INGLÉS
- Arizona Sports 98.7 FM
- J.P. Shadrick (narración), A.Q. Shipley (análisis) y Dani Sureck (reportera a nivel de campo).
- La programación del día de juego comienza a las 11 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas ofrecen un análisis del próximo encuentro y las últimas noticias de la jornada en la NFL.
- Cardinal Talk, un programa de interacción con los aficionados, se transmite inmediatamente después de cada partido.
Consulta la lista completa de estaciones afiliadas a la cadena de radio de los Cardenales en AZCardinals.com/broadcast.
NFL+
Disfruta de partidos de pretemporada en vivo fuera de tu mercado local, encuentros de temporada regular y postemporada en vivo dentro de tu mercado local y en horario estelar desde tu teléfono o tableta, además de repeticiones de partidos y mucho más.
Para los aficionados fuera de Estados Unidos, también está disponible NFL Game Pass Internacional a través de DAZN.
LOS CARDENALES EN INTERNET
- Visita AZCardenales.com para disfrutar de noticias, entrevistas, videos y contenido exclusivo en español.
- El sitio oficial del equipo, AZCardinals.com, ofrece reportajes, contenido de audio y video, así como las últimas noticias en el blog de Darren Urban, *Word From the Birds*.
CUENTAS OFICIALES EN REDES SOCIALES
- Cardenales de Arizona en español (**@AZCardenales**)
- Arizona Cardinals (**@AZCardinals**)
- Cardinals Gameday (**@CardsGameday**)
- Darren Urban, redactor principal (**@Cardschatter**)
- Cardinals Cheerleaders (**@AZCardsCheer**)
PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDENALES
- La Tacleada, el podcast oficial en español de los Cardenales de Arizona, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast.
- The Cardinals Red Sea Report, los martes a las 11 a.m. por ESPN 620 AM.
- The Big Red Rage, los jueves a las 6 p.m. por Arizona Sports 98.7 FM.
- Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground, disponibles en AZCardinals.com.
- Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch, por Arizona's Family.