Broncos Estropean Diversión De Cardenales En Denver

El pateador de despeje titular es el único que está por definirse aún, Richie Leone terminó con cuatro despejes para 157 yardas promediando 39.3 por despeje y tuvo uno que fue congelado en la yarda 2 por Krishawn Hogan. Matt Wile tuvo cinco despejes para 229 yardas para un promedio de 45.8, clavando cuatro debajo de la yarda 20.

Arians dijo que el cuerpo de entrenadores tendrá que revisar la grabación en video para tomar una decisión. Cardenales podrían reclamar a un pateador de despeje de entre los recortados.

"Uno de ellos se quedará con el trabajo y de ahí partiremos," indicó Arians

El apoyador Alex Bazzie no está contemplado para quedarse en el equipo, sin embargo tuvo una gran jugada al inicio del partido, capturando al mariscal de los Broncos Kyle Sloter en la zona para un safety.

Blaine Gabbert inició como mariscal titular y lanzó un par de pases errados, aunque, encontró su ritmo en las series finales. Terminó con 5 completos de 10 intentos para 51 yardas. Los números debieron ser mejores pero los receptores veteranos Jeremy Ross y Aaron Dobson ambos dejaron caer pases perfectamente lanzados.

Cardenales no se vieron del todo bien con Gabbert pero lucieron aún peor cuando Trevor Knight tomó los controles. El novato no seleccionado en el draft terminó con 2 completos de 12 intentos para 19 yardas y lanzó una intercepción que fue devuelta para touchdown.

La única lesión del partido fue una torcedura de rodilla del tacle defensivo Pasoni Tasini, aunque Arians dijo que no parecía ser nada serio.

Eso fue todo para una larga pretemporada, que inició antes de lo normal debido al juego del Salón de la Fama. Cardenales definirán su plantel este fin de semana y entonces fijarán su atención en el 10 de Septiembre para el partido inaugural en el camino contra Lions.