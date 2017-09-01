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Broncos Estropean Diversión De Cardenales En Denver

Con los titulares en la banca, los suplentes batallaron en la derrota 30-2 en el cierre de la pretemporada

Sep 01, 2017 at 02:56 AM
CapiBroncosMAIN.jpg


Cap Capi apoyador de Cardenales tuvo otra excelente actuación ante Broncos para cerrar una pretemporada impresionante.


DENVER – Brandon Williams personificó a la mayoría de Cardenales el jueves por la noche.

El esquinero de segundo año vistió un atuendo de gladiador y una gran sonrisa durante el calentamiento previo al partido, posando para las cámaras después de perder una competencia durante los entrenamientos. Mientras él y otros que ya tenían su puesto asegurado con el equipo tuvieron un día libre relajante, aunque el cierre de la pretemporada no fue muy divertido para los que si jugaron.

Había múltiples jugadores con esperanzas de cerrar la pretemporada explosivamente considerando que los recortes finales tendrán lugar el sábado por la tarde, sin embargo el entrenador Bruce Arians estaba disgustado por el desempeño en la derrota 30-2 ante Broncos.

"Como siempre digo para los jugadores jóvenes. O logras exponerte o eres expuesto," dijo Arians. "Tuvimos algunos expuestos esa noche. No fue lo que esperábamos para cerrar esta pretemporada."

Mientras que el desempeño en términos generales fue pobre, las actuaciones más destacadas se dieron a nivel individual. Nadie resultó drásticamente lesionado o que aportara a esas posibilidades, aunque Arians resaltó el juego de algunos individuos que están en la burbuja.

El profundo Rudy Ford fue elogiado por "un excelente trabajo al salir del centro del campo y tacklear, tal como lo hizo en el juego del Salón de la Fama." Ford quien finalizó como el líder del equipo con siete tacleadas y un balón suelto recuperado, está en competencia contra Harlan Miller por el último puesto de safety si es que el equipo decide quedarse con cinco.

"La mentalidad fue simplemente salir y dar todo para ayudar al equipo a ganar," explicó Ford. "Dar todo de principio a fin."

El corredor Elijhaa Penny terminó con 17 acarreos para 77 yardas, promediando 4.5 yardas por acarreo, en un esfuerzo por quedarse en el equipo. Penny perdió 15 libras desde la temporada pasada para convertirse en un corredor más ágil, aunque todavía se ajusta al perfil de corredor-pesado que Stepfan Taylor manejó el año pasado.

"Aún tiene una gran carga," dijo Arians. "También es muy buen corredor, si en algún momento lo queremos utilizar….Tendrá que tomar el lugar de Stepfan para ganarse un lugar con el equipo. Eso aún está por verse."

Cap Capi está empujando para ser el cuarto apoyador externo finalizando con dos tackleadas para perdida de yardas y un pase defendido. Además desvió un intento de despeje, causando que solamente viajara por 25 yardas.

"De verdad me gustan mis posibilidades (para ganarme un lugar en el plantel)," dijo Capi. "He estado aquí por año y medio, un año completo la escuadra de entrenamiento, así que creo que los entrenadores tienen una buena idea de lo que soy capaz de hacer."

El pateador de despeje titular es el único que está por definirse aún, Richie Leone terminó con cuatro despejes para 157 yardas promediando 39.3 por despeje y tuvo uno que fue congelado en la yarda 2 por Krishawn Hogan. Matt Wile tuvo cinco despejes para 229 yardas para un promedio de 45.8, clavando cuatro debajo de la yarda 20.

Arians dijo que el cuerpo de entrenadores tendrá que revisar la grabación en video para tomar una decisión. Cardenales podrían reclamar a un pateador de despeje de entre los recortados.

"Uno de ellos se quedará con el trabajo y de ahí partiremos," indicó Arians

El apoyador Alex Bazzie no está contemplado para quedarse en el equipo, sin embargo tuvo una gran jugada al inicio del partido, capturando al mariscal de los Broncos Kyle Sloter en la zona para un safety.

Blaine Gabbert inició como mariscal titular y lanzó un par de pases errados, aunque, encontró su ritmo en las series finales. Terminó con 5 completos de 10 intentos para 51 yardas. Los números debieron ser mejores pero los receptores veteranos Jeremy Ross y Aaron Dobson ambos dejaron caer pases perfectamente lanzados.

Cardenales no se vieron del todo bien con Gabbert pero lucieron aún peor cuando Trevor Knight tomó los controles. El novato no seleccionado en el draft terminó con 2 completos de 12 intentos para 19 yardas y lanzó una intercepción que fue devuelta para touchdown.

La única lesión del partido fue una torcedura de rodilla del tacle defensivo Pasoni Tasini, aunque Arians dijo que no parecía ser nada serio.

Eso fue todo para una larga pretemporada, que inició antes de lo normal debido al juego del Salón de la Fama. Cardenales definirán su plantel este fin de semana y entonces fijarán su atención en el 10 de Septiembre para el partido inaugural en el camino contra Lions.

"No hay muchas cosas que rescatar (del partido del sábado por la noche) excepto que la pretemporada terminó," dijo Arians.

Cardinals at Broncos

Images from the fifth preseason game in Denver

LB Alex Bazzie registers a sack
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LB Alex Bazzie registers a sack

QB Blaine Gabbert chats with coach Bruce Arians
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QB Blaine Gabbert chats with coach Bruce Arians

WR Carlton Agudosi
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WR Carlton Agudosi

RB Elijhaa Penny
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RB Elijhaa Penny

LB Alex Bazzie's sack for a safety
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LB Alex Bazzie's sack for a safety

QB Blaine Gabbert
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QB Blaine Gabbert

QB Carson Palmer (left) and C A.Q. Shipley
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QB Carson Palmer (left) and C A.Q. Shipley

The coin toss
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The coin toss

WR Larry Fitzgerald before the game
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WR Larry Fitzgerald before the game

A Cardinals fan in Denver
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A Cardinals fan in Denver

Fans wish WR Larry Fitzgerald a happy birthday
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Fans wish WR Larry Fitzgerald a happy birthday

WR Larry Fitzgerald chats with an official
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WR Larry Fitzgerald chats with an official

QB Blaine Gabbert
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QB Blaine Gabbert

RB Elijhaa Penny
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RB Elijhaa Penny

QB Trevor Knight
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QB Trevor Knight

Pregame huddle
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Pregame huddle

Bazzie's sack
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Bazzie's sack

QB Blaine Gabbert prepares to unload the pass
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QB Blaine Gabbert prepares to unload the pass

LB Phillip Wheeler with a sack
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LB Phillip Wheeler with a sack

A Cardinals fan at the game
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A Cardinals fan at the game

Head coach Bruce Arians pleads with the referee
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Head coach Bruce Arians pleads with the referee

The Cardinals defense celebrates a safety led by LB Alex Bazzie
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The Cardinals defense celebrates a safety led by LB Alex Bazzie

QB Blaine Gabbert with the throw
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QB Blaine Gabbert with the throw

The Broncos defense wraps up RB Elijhaa Penny
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The Broncos defense wraps up RB Elijhaa Penny

QB Trevor Knight signals at the line of scrimmate
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QB Trevor Knight signals at the line of scrimmate

Head coach Bruce Arians
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Head coach Bruce Arians

RB Elijhaa Penny falls forward
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RB Elijhaa Penny falls forward

CB Ryan Lewis zeroes in on the ball carrier
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CB Ryan Lewis zeroes in on the ball carrier

RB Elijhaa Penny works to escape the tackle
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RB Elijhaa Penny works to escape the tackle

CB Gump Hayes makes the tackle
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CB Gump Hayes makes the tackle

WR Larry Fitzgerald from the sideline
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WR Larry Fitzgerald from the sideline

WR Jeremy Ross runs down the field
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WR Jeremy Ross runs down the field

QB Blaine Gabbert
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QB Blaine Gabbert

DT Pasoni Tasini with the tackle
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DT Pasoni Tasini with the tackle

K Matt Wile misses a field goal try
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K Matt Wile misses a field goal try

The Cardinals defense converges on the tackle
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The Cardinals defense converges on the tackle

The Broncos bring down Cardinals QB Trevor Knight
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The Broncos bring down Cardinals QB Trevor Knight

Head coach Bruce Arians
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Head coach Bruce Arians

RB Elijhaa Penny finds a gap in the Broncos defense
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RB Elijhaa Penny finds a gap in the Broncos defense

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