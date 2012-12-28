Calais Campbell Sigue Avanzando



El ala defensivo Calais Campbell lucha por llegar al mariscal de campo el fin de semana pasado contra Osos.







No fue elegido al juego de Estrellas, algo que no era de gran trascendencia para Calais Campbell, pero era un punto de convergencia para muchos que creían que el ala defensivo de los Cardenales merecía tal honor.

Por lo menos, el apoyo que Campbell obtuvo puso de relieve el progreso que ha logrado. Campbell lo ve como una progresión natural.

"El año pasado sentí que estaba jugando un nivel alto y buen futbol pero siento que este año he tenido mucho mayor conocimiento y me he sentido más cómodo durante los partidos," dijo Campbell. "Tengo mi postura y siento que puedo ver lo que va a suceder incluso antes de que suceda, lo que por supuesto le permite a uno tener éxito cuando sabe a donde va el balón. Espero que mi juego continúe mejorando y mejorando."

Los Cardenales se quedan con eso. A pesar de que Campbell se perdió tres partidos por una lesión en la pantorrilla, es todavía el tercero en el equipo en tackleadas con 63 – impresionante para un ala defensiva en un esquema 3-4 – tiene 5 ½ capturas, siete pases defendidos y ha jugado muy bien contra la carrera.

Ha estado excelente especialmente en los dos últimos partidos, mostrando el crecimiento que ha conseguido desde que firmó su extensión de contrato en el pasado receso de temporada.

"Él mismo ha dicho a veces, que no movió su interruptor lo suficientemente rápido," dijo el ala defensiva veterano Vonnie Holliday. "Cuando se enfoca en el juego donde siente que tiene que demostrar algo, cuando los compañeros van tras él para dejarle saber sobre la necesidad de hacer jugadas, parece jugar con mejores hombreras, mejores manos.

"Al principio de la temporada, hablamos de, '¿Estás realmente en forma todavía? Luego se lesionó y eso como que lo puso un poco en perspectiva, todas las expectativas después de recibir un gran contrato y lo que se necesita para ser ese hombre en esta liga."

Campbell cree que su juego habría prosperado aún sin el nuevo contrato. Pero después de un gran 2011, él comprende que la gente quería que lo repitiera una vez que ya no estaba más en su año de contrato. Es seguro decir, Juego de Estrellas o no, Campbell lo hizo.

"Siento que avanzas si tienes el espíritu competitivo en ti," dijo Campbell. "Vas a madurar dentro y fuera del terreno de juego todos los días. Pero siento como si hubiera una presión natural cuando uno firma un gran contrato porque todo el mundo espera que usted produzca. Siento que podría haber jugado mejor este año, sobre todo a principios de temporada. Siento que estaba empezando a hacer clic cuando me lastimé. Eso decepciona, porque creo que esos tres partidos fueron críticos."

BLOQUEANDO A SMITH

Dos jugadores tienen la oportunidad de empatar o superar la marca de Michael Strahan de 22 ½ capturas en una temporada durante la última semana. Uno de ellos es J.J. Watt de Houston, que tiene 20 ½. El otro es Aldon Smith de los 49's, quien tiene 19½.

Smith tuvo dos capturas la última vez que jugó contra los Cardenales. En aquel entonces, D'Anthony Batiste ocupaba la posición de tackle izquierdo, aún no era remplazado por el novato Nate Potter. Potter ingresó y ha sido sólido, no obstante se perdió el entrenamiento por segundo día consecutivo el jueves con problemas en un tobillo.

El entrenador Ken Whisenhunt dijo que era posible que Potter esté listo aun habiendo entrenando de manera limitada. "Frente a esos hombres y siendo un rival de división, uno conoce un poco más sobre ellos, no debería ser tan difícil," dijo Whisenhunt. "Pero con un jugador joven uno siempre quiere obtener tantas repeticiones como sea posible, especialmente cuando enfrentará a un tipo como Aldon Smith. (Nate) necesita toda la preparación que sea posible, pero ha estado jugando muy bien para nosotros, así que si puede salir, sin duda vamos a alinearlo."

Si Potter no puede salir, Batiste será el remplazo.

QUIEN LE LANZARÁ A FITZGERALD, Y SU CONDICIÓN DE SUPLENTE

Con la noticia de que Brian Hoyer iniciará como mariscal de campo de los Cardenales el domingo – su cuarto abridor diferente esta temporada – se le preguntó al receptor abierto Larry Fitzgerald que tan complicado fue tener cuatro mariscales de campo diferentes esta temporada.

"Probablemente no tan difícil como sería jugar con seis", dijo sin expresión Fitzgerald.

En un tono más serio, Fitzgerald agregó que "es parte del juego."

"No hemos obviamente, logrando el tipo de temporada que queríamos, así que estamos evaluando diferentes jugadores," dijo Fitzgerald. "Independientemente de quién esté lanzando el balón, tengo que asegurarme de que estoy haciendo lo que tengo que hacer para estar en el extremo receptor del balón. Trato de pensar en eso."

Fitzgerald también admitió que no esperaba ser nombrado como suplente para el juego de Estrellas después de una temporada con las estadísticas que tiene (69 recepciones, 785 yardas) fuera de su ritmo normal. "No es probable que esté por ahí, pero aún así es genial escuchar tu nombre," dijo Fitzgerald.

Whisenhunt dijo que el incluir a Fitzgerald como alternativa fue "legítimo."

"No hemos tenido un buen año ofensivamente y eso ha perjudicado a Larry," añadió Whisenhunt. "Pero creo que todo mundo sigue respetando a Larry. Se puede ver por la manera como lo marcan."

CARDENALES ACTUALIZACIÓN DE LESIONADOS

Mientras que Potter se mantuvo fuera junto con el receptor abierto LaRon Byrd (rodilla), el receptor Early Doucet (conmoción cerebral) y el fullback Anthony Sherman (rodilla), los Cardenales obtuvieron buenas noticias relacionadas con el guardia Mike Gibson (pantorrilla) y el safety Adrian Wilson (enfermedad) que ascendieron a la condición de limitados, entre tanto el tackle nariz Dan Williams (tendón de la corva), el safety James Sanders (pantorrilla) y el safety Rashad Johnson (tendón de la corva) pasaron todos a entrenar sin restricciones.