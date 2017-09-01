Cardenales Recortan A Chris Johnson

Williams jugó bien la temporada pasada después de que Chris Johnson sufriera una lesión en la ingle que puso fin a su temporada durante la semana 4, y entre sus habilidades para correr y sus habilidades para regresar patadas – Williams regresará patadas de entrega y de despeje con el novato T.J. Logan lesionado – su puesto en el equipo era seguro. Penny sería el corredor grande del equipo, un corredor de empuje que adelgazó en la temporada baja y que también ha demostrado que puede jugar en equipos especiales.

Por un tiempo, el regreso de Chris Johnson parecía que le costaría a Ellington – que ha batallado en las últimas tres temporadas con lesiones y retrocediendo en su nivel de juego – su lugar en el plantel. Aunque Ellington, que firmó un contrato de un año en la primavera, ha lucido mucho más como el novato sensación del 2013. Está corriendo con mayor determinación entre tráfico, algo que Arians quería ver. Ellington también es un buen receptor, y podría ser capaz de cumplir con la función que David Johnson desempeña si Johnson llegará a lastimarse.

Ellington es también más joven que Chris Johnson, quien soltó el balón dos veces y dejó caer un pase en su última participación de pretemporada en Atlanta la semana pasada. Johnson se recuperó para ganar 31 yardas en seis acarreos durante el partido, sin embargo, cuando se le preguntó en repetidas ocasiones sobre el lugar de Johnson en el plantel, Arians sólo respondió que la competencia estaba en curso. Ni Johnson ni Ellington jugaron en el final de la pretemporada el jueves en Denver.

Chris Johnson tiene 9,537 yardas por acarreo en su carrera, junto con 55 touchdowns. Estuvo entre los acarreadores líderes de la liga en 2015 durante su primer año con Cardenales, después de tomar el relevo como titular del lesionado Ellington. Johnson se lastimó una rodilla a finales del año, abriendo así la puerta para que el entonces novato David Johnson se convirtiera en titular.