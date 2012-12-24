Conclusiones después de Osos

Queda uno más. Ninguno en casa. Y mientras Arizona caía frente a los Osos, los Halcones Marinos lucían impresionantes sobre los 49's – por su parte los Cuarenta y Nueves, de una manera u otra, van a necesitar el juego de la próxima semana contra los Cardenales. Por un momento se pensó que podría ser un partido relajado. Ya no es así. Eso hará que sea un final aún más difícil para los Cardenales.

¿Con quién se irá el entrenador Ken Whisenhunt como mariscal de campo? Son altas las probabilidades de que sea Brian Hoyer, pero eso está por verse. Hoyer lució decente y sorprendentemente cómodo en el campo, aunque no produjo ningún punto y lanzó una intercepción. Nadie está afirmando que es la respuesta y la probabilidad de que sea la solución a largo plazo es mínima, pero de nuevo, se trata de ver todas las opciones porque, bueno, ¿por qué no lo considerarían?

– Parecía una eternidad desde la última vez que los Cardenales bloquearon un gol de campo, y entonces Adrian Wilson bloqueó uno que Justin Bethel convirtió en puntos (foto de abajo). Mancuerna que se produjo al final del partido para Wilson, quien ¿podría haber jugado su último partido en el Estadio University of Phoenix? Bueno, Wilson no estaba de humor para abordar ese tema. Realmente no.

Se le preguntó a Wilson acerca de ese juego final. "No he pensado en eso para nada, hasta que (los medios) lo trajeron a colación de forma continua," dijo Wilson. "Si toman una decisión, estoy seguro que será muy rápido. Si no lo hacen, está bien. De cualquier manera yo lo acepto, soy un buen jugador. Vamos a ver qué sucede."

– Whisenhunt señaló que las intercepciones regresadas para touchdown realmente afectaron a los Cardenales. Después del touchdown del domingo de Charles Tillman de los Osos, los Cardenales han permitido cinco de ellas esta temporada – demasiadas. En lo que se refiere a tratar de encontrar un mariscal de campo, "no es divertido, pero seguimos trabajando en eso," dijo Whisenhunt.

– La relación entre Whisenhunt y el corredor Beanie Wells probablemente no se vio favorecida con el balón suelto que perdió Beanie sobre la yarda 1 de Arizona, mismo que fue recuperado por los Osos para un touchdown. Beanie resbaló – algo que sucede – pero dejó caer el balón mientras se deslizaba sin ser golpeado. Whisenhunt le leyó la cartilla después de eso.

Whisenhunt dijo que no podía explicarlo. "Por lo que vi, es obvio que no puedes poner el balón en el suelo, sobre todo ahí," dijo Whisenhunt. Beanie dijo que no se lesionó en la jugada, y en cuanto a lo que Whisenhunt le dijo, "Es lo que es," dijo Wells. "Nadie sabe que va a suceder a partir de esto."

– Lo que sucedió el domingo fue que Wells recibió exactamente un acarreo más el resto del partido, en su lugar los Cardenales utilizaron a LaRod Stephens-Howling y William Powell como corredores. Beanie señaló que todos en el equipo de los Cardenales "luchan por un puesto de trabajo, ya sea aquí o en otro lugar." Wells está bajo contrato para el 2013 y con la gran incertidumbre (la salud de Ryan Williams, la agencia libre de Stephens-Howling) los Cardenales no lo dejarán ir simplemente incluso si quieren hacer un cambio. Pero es justo preguntarse por el futuro de Wells.

– Dada la situación con la ofensiva de los Cardenales, realmente fue buena la jugada de engaño en el intento de gol de campo. Parecía complicada la opción de correr por la izquierda con Feely, pero en realidad con esa ofensiva, no se esperaban muchos puntos. Los goles de campo no iban a conseguirlos.

– Un poco tarde pero finalmente llegó, fue agradable ver a Fitzgerald lograr más de 100 yardas, y fue bueno ver algunos pases precisos lanzados en su dirección.

– Dave Zastudil, actual poseedor de la marca en la NFL. ¿Podrá mantenerse con sus dos despejes-dentro-de-la-yarda-20 que tiene de ventaja sobre Dustin Colquitt de Kansas City y mantener esa marca? ¿Quién dice que no habrá suspenso en la Semana 17?