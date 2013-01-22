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Fitzgerald finalista para el premio hombre del año

Jan 22, 2013 at 02:58 AM

Con el Súper Tazón a un par de semanas, la NFL anunció el pasado domingo a los finalistas para el premio Walter Payton al Hombre del Año, y la lista incluye a Larry Fitzgerald. Los otros dos finalistas son el tackle ofensivo de los Cafés Joe Thomas y el ala cerrada de los Vaqueros Jason Witten. El hombre NFL del año se da a conocer el 2 de Febrero la noche anterior al Súper Tazón, durante una ceremonia de premiaciones televisada a nivel nacional por la cadena CBS. Ya se  sabía que Fitzgerald era el hombre del Año de los Cardenales (premio entregado por el presidente del equipo Michael Bidwill, foto de abajo.)

Kurt Warner ganó el año que los Cardenales jugaron en el Súper Tazón. El premio reconoce a un jugador por su servicio fuera del campo en favor de la comunidad y su excelencia como jugador. Los finalistas reciben $5,000 dólares que son donados a su nombre para la organización benéfica elegida por el programa caritativo de la NFL. El ganador recibe una donación de $25.000 dólares.

El comité de selección para la premiación está integrado por el comisionado de la NFL Roger Goodell, el ex comisionado de la NFL Paul Tagliabue, Connie Payton viuda de Walter Payton, los miembros del salón de la fama Frank Gifford y Anthony Muñoz, el ganador del 2011 Matt Birk de los Cuervos, y el escritor sobre futbol de Sports Illustrated Peter King.

Fitzgerald ha incrementado su labor en obras de caridad conforme su carrera en la NFL ha ido avanzando. La fundación "The Larry Fitzgerald First Down Fund" proporciona fondos para  actividades positivas para los niños durante el verano y a lo largo de todo el año, con programas en Arizona, Minneapolis (su ciudad natal) y Chicago (de donde es su familia). Trabaja con la fundación "Carol Fitzgerald Memorial Fund," creada en honor de su madre, quien falleció de cáncer de seno en el 2003. "Carol Fitzgerald Memorial Fund"  se centra en cuestiones en las cuales la madre de Fitzgerald en vida hizo campaña a favor, incluyendo educación para prevenir el VIH/SIDA y la lucha contra el cáncer de seno. Fitzgerald también ha viajado extensamente por el mundo y con frecuencia esos viajes han resultado en obras de caridad, como por ejemplo las misiones en África. En julio, viajó a Uganda para asistir al presidente Clinton y a su hija Chelsea en la adaptación de audífonos para personas necesitadas con problemas auditivos.

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