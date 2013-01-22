Fitzgerald finalista para el premio hombre del año

Con el Súper Tazón a un par de semanas, la NFL anunció el pasado domingo a los finalistas para el premio Walter Payton al Hombre del Año, y la lista incluye a Larry Fitzgerald. Los otros dos finalistas son el tackle ofensivo de los Cafés Joe Thomas y el ala cerrada de los Vaqueros Jason Witten. El hombre NFL del año se da a conocer el 2 de Febrero la noche anterior al Súper Tazón, durante una ceremonia de premiaciones televisada a nivel nacional por la cadena CBS. Ya se sabía que Fitzgerald era el hombre del Año de los Cardenales (premio entregado por el presidente del equipo Michael Bidwill, foto de abajo.)

Kurt Warner ganó el año que los Cardenales jugaron en el Súper Tazón. El premio reconoce a un jugador por su servicio fuera del campo en favor de la comunidad y su excelencia como jugador. Los finalistas reciben $5,000 dólares que son donados a su nombre para la organización benéfica elegida por el programa caritativo de la NFL. El ganador recibe una donación de $25.000 dólares.

El comité de selección para la premiación está integrado por el comisionado de la NFL Roger Goodell, el ex comisionado de la NFL Paul Tagliabue, Connie Payton viuda de Walter Payton, los miembros del salón de la fama Frank Gifford y Anthony Muñoz, el ganador del 2011 Matt Birk de los Cuervos, y el escritor sobre futbol de Sports Illustrated Peter King.