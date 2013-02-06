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Goodwin llega para ayudar a establecer la ofensiva

Feb 06, 2013 at 07:12 AM

Bruce Arians se sentó en la mesa de entrevistas junto a su nuevo coordinador ofensivo, Harold Goodwin, y se les preguntó – francamente – que es lo que harán para evitar que los Cardenales tengan la "peor" ofensiva de la NFL, después de que el equipo fue estadísticamente el último en el 2012.

"No hay más hacia dónde dirigirse sino es hacia arriba," dijo con una sonrisa Arians, Goodwin se carcajeo a su lado y eso provocó la risa de los representantes de los medios de comunicación. "Les garantizo que no vamos a estar ahí este año."

Hubo algunas sonrisas entre ellos dos el miércoles mientras Goodwin, de 39 años de edad, se presentó en público como coordinador por primera vez. El otrora liniero ofensivo de la Universidad de Michigan (jugó ahí con el pateador de Cardenales Jay Feely) tiene experiencia con la línea ofensiva y fue el entrenador de la línea ofensiva de los Potros la temporada pasada. Eso seguirá siendo importante en su función. Arians destacó que habrá un "grupo de personas" enseñando bloqueo en los Cardenales, entre ellos Goodwin, el asistente del entrenador en jefe Tom Moore, el asistente del entrenador de línea ofensiva Larry Zierlein, el entrenador de alas cerradas Rick Christophel y asistente del entrenador de alas cerradas de Steve Heiden.

Sin embargo, Goodwin será en realidad el coordinador de la ofensiva. Arians, dijo eso también, señalando que aunque Arians mandará las jugadas, Goodwin se encargará que todas las demás funciones habituales del coordinador.

– Goodwin y Arians no fueron súper específicos sobre los linieros ofensivos, aunque Goodwin mencionó a Levi Brown y a Nate Potter en protección de pase y dijo que cree que el grupo tiene algo de talento. No quiso especular en el por qué la unidad había sido tan deficiente la temporada pasada. Arians comentó sobre la línea, "No estamos muy lejos." Las lesiones fueron un factor, ambos lo dijeron.

– Hubo un par de bromas sobre lo intenso que Goodwin puede ser. Si se torna emocional será un cambio para los linieros ofensivos. Russ Grimm vio a sus jugadores a través de la lente "ellos son profesionales y saben lo que tienen que hacer."

– Arians abrió la conferencia antes de que alguien pudiera preguntar acerca de los mariscales de campo hablando de los mariscales de campo. "Nada ha cambiado en mis comentarios sobre los mariscales de campo desde la última vez que hablamos," dijo Arians, y agregó, "la situación de mariscal de campo tomará algún tiempo."

Tendremos una historia completa  más adelante en azcardinals.com/espanol. El coordinador defensivo Todd Bowles, se reunirá mañana con los medios de comunicación, mientras Moore y coordinador de equipos especiales Amos Jones lo harán el viernes que viene.

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