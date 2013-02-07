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Pasión Y Conocimiento Con Harold Goodwin

El nuevo coordinador ofensivo de los Cardenales tienes historial entrenando a la línea ofensiva

Feb 07, 2013 at 02:06 AM
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El nuevo coordinador ofensivo de los Cardenales Harold Goodwin dirigiéndose a los medios de comunicación el miércoles.


Le tomó menos de una semana a Harold Goodwin atraer la atención de Bruce Arians.

Goodwin era el joven, impetuoso y brillante nuevo asistente ofensivo con los Acereros de Pittsburgh en el 2007, haciendo malabares con el trabajo de tres hombres a la vez durante los entrenamientos de primavera. Arians, que estaba en su segundo año como entrenador de receptores abiertos con Acereros, rápidamente notó el amplio conocimiento de Goodwin sobre coberturas y su pasión entrenando a la línea ofensiva.

"En ese momento él estaba manejando todos los detalles para nosotros y estaba entrenando a la línea ofensiva," dijo Arians. "Estaba haciendo dos o tres trabajos al mismo tiempo. Puedo recordar (al menos) cuatro o cinco veces que me preguntó 'Hey, ¿cómo quieres llamar a esta cobertura?' Para un entrenador de la línea ofensiva con esa experiencia, sabías que había un futuro más allá que el de estar a cargo de los hombres de enfrente.

"Es sólo cuestión de tiempo para que sea entrenador en jefe."

Hace dos semanas Arians ayudó a Goodwin a acercarse un poco más a esa meta, con la contratación del hombre de 39 años de edad para ser el nuevo coordinador ofensivo de los Cardenales. El miércoles, durante la conferencia de prensa para presentar a Goodwin, alumno y maestro compartieron la mesa y fueron centro de atención, ambos haciendo referencias de respeto mutuo.

Arians reafirmó que él estará mandando las jugadas, pero dijo que Goodwin se encargará de todo lo demás relacionado con la ofensiva. Hay más que suficiente para mantener ocupado a Goodwin. Los Cardenales ocuparon el último lugar en cinco de las seis principales categorías ofensivas, la situación de mariscal de campo todavía no se ha resuelto y el juego terrestre no tiene un titular definido todavía.

"No hay más hacia donde ir sino es hacia arriba," bromeó Arians. "Te garantizo que no vamos a estar allí este año."

Como Arians lo hizo con los mariscales y receptores en Indianápolis la temporada pasada, Goodwin centrará sus energías en lo que sabe: la línea ofensiva. El ex liniero ofensivo de la Universidad de Michigan ha sido entrenador de la posición desde que partió de Ann Arbor y se embarcó en una carrera que incluyó cinco años a nivel colegial antes de saltar a la NFL en el 2004 con los Osos de Chicago. Su hermano menor, Jonathan Goodwin, es el centro titular de los 49's de San Francisco, lo que hará que las conversaciones telefónicas de los hermanos a partir de ahora sean más para bromear que para charlar sobre protección de pase.

"Sin embargo, voy a ganar esas batallas," dijo Goodwin. "El pasado domingo (en el Súper Tazón) fue la última vez que puede echar porras a los 49's. Eso está fuera de cuadro ahora."

A Goodwin le agrada lo que ha visto en video sobre la línea ofensiva de los Cardenales hasta ahora. Arians agregó que la erupción de lesiones que afectó el año pasado a la línea fue de hecho una bendición disfrazada.

"Pudimos ver que algunos jóvenes juegan mucho futbol y eso se puede evaluar," dijo Arians.

Una de las principales expectativas del nuevo cuerpo técnico es la flexibilidad en las posiciones al frente, dijo Arians. La temporada pasada, Adam Snyder y Rich Ohrnberger jugaron como guardia y centro en diferentes ocasiones. Es una filosofía, como otras más, compartida por Arians y Goodwin.

Al igual que su maestro, Goodwin está aprendiendo lo que significa entrenar en una escala más amplia. Ahora es responsable de los corredores, alas cerradas, receptores abiertos y el mariscal de campo. Ahora tiene personal bajo su cargo que es responsable de distribuir el mensaje de Goodwin. Y si algo quedó establecido el miércoles, es que ese mensaje no se dará en voz baja.

"Con el liderazgo de Harold al frente, habrá un nivel de intensidad elevado. Tengo que usar mis palabras correctas," dijo Arians con una sonrisa.

Goodwin se rió. Es una sensación familiar para él. Ya había hecho malabares anteriormente. Es la forma como se inició en la NFL. Es la forma como está subiendo la escalera del anhelado mundo del entrenamiento.

Y ahora, siete años después de conocer a su maestro, está lleno de la pasión que mantuvo a Arians entrenando durante 38 años.

"He aceptado eso y es así como me relacionó con el deporte," dijo Goodwin. "Así es como lo entreno."

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