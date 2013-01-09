Steve Keim Elegido Gerente General



Steve Keim (izquierda) habla durante la conferencia de prensa el martes luego de ser nombrado el nuevo gerente general de los Cardenales mientras el presidente del equipo Michael Bidwill (derecha) observa sonriente.







Mientras conseguía la posición de gerente general que había soñado durante mucho tiempo, Steve Keim se quedó con dos momentos en su carrera con los Cardenales que data desde 1999 y que lo llevan a un intento por reorientar a un equipo que batalló esta temporada.

El primero fue el regocijo de estar en el césped del Estadio University of Phoenix después que los Cardenales ganaron el campeonato 2008 de la NFC, "y todo el confeti que se pegaba en mi sudorosa cabeza." El segundo se presentó en Diciembre, cuando Keim se encontraba en el campo del Estadio CenturyLink Field en Seattle mientras los Cardenales eran apaleados, 58-0, y "haciendo un pacto conmigo mismo de que eso no volvería a suceder nunca más."

Keim ascendió de entre las filas de exploradores regionales hasta el puesto más alto en el lado del futbol el martes cuando el presidente del equipo Michael Bidwill ascendió a Keim quien al momento se desempeñaba como vicepresidente de personal de jugadores. Ahora se hará cargo de una alineación que requiere trabajo y un equipo que aún necesita contratar a un entrenador en jefe.

"Realmente creo que se trata de una reorientación y no de una reconstrucción," dijo Keim.

La búsqueda de un entrenador tiene prioridad ahora. Bidwill confirmó que la entrevista con el coordinador ofensivo de los Bengalís Jay Gruden se llevó a cabo el jueves, luego de conversar con el coordinador defensivo de los Cardenales Ray Horton y el coordinador ofensivo de los Broncos, Mike McCoy. No ha habido nada, más allá de un permiso concedido, para llevar a cabo una entrevista con el coordinador ofensivo de los Acereros, Todd Haley.

Bidwill reiteró que no hay una fecha establecida para el nombramiento de un entrenador.

Pero Bidwill y su organización ahora ya tienen un gerente general. El equipo también entrevistó al director de personal de jugadores de los Pieles Rojas Morocco Brown, pero ascender a Keim tuvo mucho sentido para ambas partes.

"A medida que pasaba por el proceso de evaluación de candidatos y hablaba con gente, tanto dentro como fuera de las oficinas, cada vez me convecina más y más que Steve Keim era el hombre adecuado para convertirse en gerente general de los Cardenales de Arizona."

Keim entrevistado para el puesto de gerente general con los Carneros el año pasado – finalmente se quedó Les Snead – y fue finalista para el puesto en Jacksonville esta temporada. Pero señaló que la lealtad y la confianza eran cosas que sus padres le inculcaron, y mientras aprendía mucho realizando entrevistas en otros lugares, decidió regresar a Arizona.

"Me di cuenta que esta es mi casa y soy un Cardenal de corazón," dijo Keim.

Bidwill dijo que cree que los equipos más exitosos tienen una situación de colaboración entre el gerente general y entrenador en jefe, y ve el poder repartido entre ambos con relación a "las decisiones de los Cardinales." Keim ya ha participado en las entrevistas de los candidatos para entrenador en jefe.

Tanto Keim como Bidwill esperan que el director de personal de jugadores Jason Licht permanezca y trabaje muy de cerca con Keim. Los dos tienen ya una estrecha relación de trabajo.

No hubo detalles sobre la diferencia entre Keim y el hombre al que sustituye, Rod Graves. "El enfoque de Steve será su único enfoque."

Algo específico a lo que Keim hizo referencia fue a un derivado del ex gerente general de los Empacadores Ron Wolf – la creencia en la oferta y demanda del mariscal de campo, y la mentalidad de salir y conseguir un mariscal de campo cada año porque es muy importante contar con uno y es imposible saber cómo cada uno rendirá a nivel NFL.

Mientras Keim no ve la necesidad de reconstruir, reconoció que no era "ajeno" con relación a los problemas en la alineación. El enfoque es la ofensiva. Keim volvió a hablar de la constancia en la posición de mariscal de campo y las necesidades de la línea ofensiva.

"Creo que tenemos algunas piezas en su lugar," dijo Keim. "Pero la capacidad de correr el balón consistentemente y el nivel en lo físico, son un gran problema y eso necesita ser corregido."

Encontrar al mariscal de campo, sin embargo, "es la cuestión del millón de dólares," reconoció Keim.

"Habrá cuantos, siete u ocho mariscales de campo muy buenos en esta liga y luego hay varios equipos haciendo lo mismo, en una puerta giratoria buscando como nosotros lo hacemos," dijo Keim.

Kevin Kolb "ha hecho algunas cosas buenas," pero la constancia y durabilidad son la cuestión, añadió.

Keim ha pasado las últimas 14 temporadas con los Cardenales. Originalmente explorador de talento regional cuando fue contratado en 1999, su avance en la organización se inició con un ascenso a director de exploradores de talento colegiales en 2006, luego director de personal de jugadores en 2008 y de ahí saltó a vicepresidente la temporada pasada.

Keim fue seleccionado dos veces para el equipo "All-ACC" como guardia jugando para la Universidad Estatal del Norte Carolina y pasó un tiempo breve con los Delfines de Miami antes de regresar a la Estatal de Carolina del Norte como entrenador asistente de fortaleza y acondicionamiento además de asistente de reclutamiento. Luego fue contratado por los Cardenales, y ha formado parte durante mucho tiempo del proceso de reclutamiento durante el draft.