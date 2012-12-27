Washington buena producción pero no va al Pro Bowl

El linebacker Daryl Washington, rechazado para el Pro Bowl, miércoles, sigue persiguiendo su captura 10 de la temporada 2012. Logrando uno más no sólo empata la marca de franquicia para las capturas por un defensa, pero también lo convierten en el primer jugador con 10 desde Bertrand "El Tren" Berry que tuvo 14.5 en 2004 y el primer jugador de Cardenales en registrar 100 tacleadas y 10 capturas. Washington se ha quedado pegado con nueve capturas desde que obtuvo una contra los Carneros el 25 de noviembre.