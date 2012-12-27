Washington buena producción pero no va al Pro Bowl

El linebacker Daryl Washington, rechazado para el Pro Bowl, miércoles, sigue persiguiendo su captura 10 de la temporada 2012. Logrando uno más no sólo empata la marca de franquicia para las capturas por un defensa, pero también lo convierten en el primer jugador con 10 desde Bertrand "El Tren" Berry que tuvo 14.5 en 2004 y el primer jugador de Cardenales en registrar 100 tacleadas y 10 capturas. Washington se ha quedado pegado con nueve capturas desde que obtuvo una contra los Carneros el 25 de noviembre.
Persiguiendo al móvil mariscal de campo Colin Kaepernick no será nada fácil. Washington tuvo dos capturas la última vez que los Cardenales jugaron contra los 49's, pero en ese momento, Alex Smith seguía jugando como mariscal para San Francisco.
- El tackle izquierdo Nate Potter se perdió el entrenamiento del miércoles con un tobillo lastimado. Si Potter no es capaz de jugar el domingo, su respaldo es D'Anthony Batiste - que luchó tanto cuando él estaba allí a principios de temporada - y yo diría que Batiste probablemente tendría otra salida como titular esta ultima semana. Que sin duda sería algo para observar.
- La noche Gran Furia Roja "Big Red Rage" en el Majerle's Sports Bar de Chandler presentará al receptor abierto Larry Fitzgerald como invitado especial junto con el ala cerrada Jeff King, así que reserve su mesa rápidamente. El espectáculo comienza a las 6 p.m.