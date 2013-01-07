Washington honorado por "Sports Illustrated"

El linebacker Daryl Washington fue seleccionado solamente como respaldo para el Juego de Estrellas, detrás de los linebackers interiores de los 49's Patrick Willis y Navorro Bowman. Pero al menos una persona tenía a Washington como el mejor linebacker interno de la NFC. Ese sería Peter King de "Sports Illustrated," quien nombró a Washington – junto con Lawrence Timmons de Pittsburgh – como uno de sus más sobresalientes seleccionados de la NFL está temporada. King sólo presentó su lista sin explicaciones; Dijo que será publicada en su columna del martes y es casi seguro que escuchará a alguien quejarse al respecto, por ejemplo, la ausencia de Willis o la de Bowman (o la de ambos).